У США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу
Четвер, 10 грудня 2020, 06:22
За минулу добу в США від ускладнень коронавірусу померли 3243 хворих – це антирекорд за весь час пандемії.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Число жертв за добу вперше перевищило три тисячі.
За цей же період в Сполучених Штатах виявили понад 225 тисяч випадків захворювання на COVID-19.
Пандемія вже забрала життя майже 297 тисяч американців. Одужали від хвороби 9,2 мільйона осіб. Наразі лікуються 6,2 мільйона американців.
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Нагадаємо:
- Станом на 9 грудня Україна опинилась на 10 місці серед країн світу за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. Поруч з нашою державою опинились Польща та Італія.
Українська правда