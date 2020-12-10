У США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу 

За минулу добу в США від ускладнень коронавірусу померли 3243 хворих – це антирекорд за весь час пандемії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Число жертв за добу вперше перевищило три тисячі.

За цей же період в Сполучених Штатах виявили понад 225 тисяч випадків захворювання на COVID-19.

Пандемія вже забрала життя майже 297 тисяч американців. Одужали від хвороби 9,2 мільйона осіб. Наразі лікуються 6,2 мільйона американців.

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