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У США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу 

Четвер, 10 грудня 2020, 07:22

За минулу добу в США від ускладнень коронавірусу померли 3243 хворих – це антирекорд за весь час пандемії. 

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Число жертв за добу вперше перевищило три тисячі.

За цей же період в Сполучених Штатах виявили понад 225 тисяч випадків захворювання на COVID-19. 

Пандемія вже забрала життя майже 297 тисяч американців. Одужали від хвороби 9,2 мільйона осіб. Наразі лікуються 6,2 мільйона американців. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

Нагадаємо: 

  • Станом на 9 грудня Україна опинилась на 10 місці серед країн світу за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. Поруч з нашою державою опинились Польща та Італія.

Українська правда
Теми: СШАкоронавірус


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