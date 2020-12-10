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В США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

Четверг, 10 декабря 2020, 06:22
В США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

За минувшие сутки в США от осложнений коронавируса умерли 3243 больных – это антирекорд за все время пандемии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Число жертв в сутки впервые превысило три тысячи.

За этот же период в Соединенных Штатах обнаружили более 225 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Пандемия уже унесла жизни почти 297 тысяч американцев. Выздоровели от болезни 9,2 миллиона человек. Сейчас лечатся 6,2 миллиона американцев.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Напомним: 

  • По состоянию на 9 декабря Украина оказалась на 10 месте среди стран мира по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса. Рядом с нашим государством оказались Польша и Италия.

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирус
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