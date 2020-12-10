В США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

За минувшие сутки в США от осложнений коронавируса умерли 3243 больных – это антирекорд за все время пандемии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Число жертв в сутки впервые превысило три тысячи.

За этот же период в Соединенных Штатах обнаружили более 225 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Пандемия уже унесла жизни почти 297 тысяч американцев. Выздоровели от болезни 9,2 миллиона человек. Сейчас лечатся 6,2 миллиона американцев.

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Напомним: