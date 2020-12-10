В США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса
Четверг, 10 декабря 2020, 06:22
За минувшие сутки в США от осложнений коронавируса умерли 3243 больных – это антирекорд за все время пандемии.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Число жертв в сутки впервые превысило три тысячи.
За этот же период в Соединенных Штатах обнаружили более 225 тысяч случаев заболевания COVID-19.
Пандемия уже унесла жизни почти 297 тысяч американцев. Выздоровели от болезни 9,2 миллиона человек. Сейчас лечатся 6,2 миллиона американцев.
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Напомним:
- По состоянию на 9 декабря Украина оказалась на 10 месте среди стран мира по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса. Рядом с нашим государством оказались Польша и Италия.
Украинская правда