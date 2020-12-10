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Бойовики зухвало порушують перемир’я, але втрат немає – ООС

Четвер, 10 грудня 2020, 07:43

9 грудня російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню, зокрема стріляли по позиціях українських військових біля Талаківки, Водяного та Авдіївки. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Водяне противник також провокував наших захисників зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки, крім цього, ще й з автоматичного станкового гранатомета". 

Деталі: Зазначається, що для коригування вогню із АГС зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БпЛА типу "квадрокоптер". 

За допомогою декількох пострілів наші військові змогли збити БПЛА окупантів. 

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає", – стверджують в штабі. 

Окрім того, було виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі Водяного та Луганського. Біля останнього противник здійснив для цього три підриви з використанням зарядів розмінування.

Про всі порушення українська сторона повідомила представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 10 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів противник один раз порушив досягнуті домовленості. Так, ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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