Боевики дерзко нарушают перемирие, но потерь нет – ООС

9 декабря российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня, в частности стреляли по позициям украинских военных у Талаковка, Водяного и Авдеевки.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: Так, по украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное противник также провоцировал наших защитников из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и с автоматической станковой гранатомета".

Детали: Отмечается, что для корректировки огня с АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БПЛА типа "квадрокоптер".

С помощью нескольких выстрелов наши военные смогли сбить БПЛА оккупантов.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет", – утверждают в штабе.

Кроме того, был выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе Водного и Луганского. У последнего противник совершил для этого три подрывы с использованием зарядов разминирования.

Обо всех нарушениях украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 10 декабря, на участках ответственности украинских подразделений противник один раз нарушил достигнутые договоренности. Так, враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.