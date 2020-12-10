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Із COVID госпіталізували рекордну кількість українців, нових випадків – 13 371

Четвер, 10 грудня 2020, 07:16
Із COVID госпіталізували рекордну кількість українців, нових випадків – 13 371

9 грудня в Україні діагностували 13 371 випадок хвороби COVID-19, одужали від неї більше людей – 13 903 особи, однак госпіталізували рекордну кількість хворих – 2 993 особи, померли 266 пацієнтів – це на десять менше за "антирекорд" напередодні.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: Темпи поширення COVID у порівнянні з тижнями до "карантину вихідного дня" уповільнилися, позитивна тенденція щодо балансу нових випадків захворювання і одужань зберігається, однак кількість тих, хто помирає і потрапляє в лікарні зростає.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

Летальних випадків у середу найбільше було у Чернігівській області (37), у Києві та Одеській області (по 27), у Дніпропетровській (26), Львівській (23), Полтавській (17) областях.

Серед нових хворих: 652 дитини та 580 медпрацівників.

 

За минулу добу було здійснено 67 142 тестування: методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863. Загалом із березня проведено вже 4 917 780 тестувань методом ПЛР.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 858 714 осіб, із них 465 021 особа одужала, але 14 470 хворих померли. 

Нагадаємо: Станом на 9 грудня Україна опинилась на 10 місці серед країн світу за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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