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Із COVID госпіталізували рекордну кількість українців, нових випадків – 13 371

Четвер, 10 грудня 2020, 08:16

9 грудня в Україні діагностували 13 371 випадок хвороби COVID-19, одужали від неї більше людей – 13 903 особи, однак госпіталізували рекордну кількість хворих – 2 993 особи, померли 266 пацієнтів – це на десять менше, за "антирекорд" напередодні.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 

Деталі: Таким чином, позитивна тенденція щодо балансу нових випадків захворювання і одужань зберігається, однак кількість тих, хто помирає і потрапляє в лікарні зростає.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

Летальних випадків у середу найбільше було у Чернігівській області (37), у Києві та Одеській області (по 27), у Дніпропетровській (26), Львівській (23), Полтавській (17) областях.

Серед нових хворих: 652 дитини та 580 медпрацівників.

 

За минулу добу було здійснено 67 142 тестування: методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863. Загалом із березня проведено вже 4 917 780 тестувань методом ПЛР.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 858 714 осіб, із них 465 021 особа одужала, але 14 470 хворих померли. 

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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