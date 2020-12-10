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С COVID госпитализировали рекордное количество украинцев, новых случаев – 13 371

Четверг, 10 декабря 2020, 07:16
С COVID госпитализировали рекордное количество украинцев, новых случаев – 13 371

9 декабря в Украине диагностировали 13 371 случай болезни COVID-19, выздоровели от нее больше людей -– 13 903 человека, однако госпитализировали рекордное количество больных – 2 993 человека, умерли 266 пациентов – это на десять меньше, чем "антирекорд" накануне.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: Темпы распространения COVID по сравнению с неделями до "карантина выходного дня" замедлились, положительная тенденция баланса новых заболевших и выздоровевших сохраняется, однако количество тех, кто умирает и попадает в больницу, растет.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Летальных случаев в среду больше всего было в Черниговской области (37), в Киеве и Одесской области (по 27), в Днепропетровской (26), Львовской (23), Полтавской (17) областях.

Среди новых больных: 652 ребенка и 580 медработников.

 

За прошедшие сутки было сделано 67 142 тестирования: методом ПЦР – 41279, методом ИФА – 25 863. Всего с марта проведено уже 4 917 780 тестирований методом ПЦР.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 858 714 человек, из них 465 021 человек выздоровел, но 14 470 заболевших скончались.

Напомним: По состоянию на 9 декабря Украина оказалась на 10 месте среди стран мира по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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