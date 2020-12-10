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С COVID госпитализировали рекордное количество украинцев, новых случаев – 13 371

Четверг, 10 декабря 2020, 08:16

9 декабря в Украине диагностировали 13 371 случай болезни COVID-19, выздоровели от нее больше людей -– 13 903 человека, однако госпитализировали рекордное количество больных – 2 993 человека, умерли 266 пациентов – это на десять меньше, чем "антирекорд" накануне.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Таким образом, положительная тенденция баланса новых заболевших и выздоровевших сохраняется, однако количество тех, кто умирает и попадает в больницу, растет.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Среди новых больных: 652 ребенка и 580 медработников.

 

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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