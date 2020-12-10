Окупанти Криму дали власнику каналу ATR 19 років колонії

Так званий Верховний суд Криму заочно засудив українського бізнесмена Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на рішення від 10 грудня

Деталі: "Суд" визнав Іслямова винним в організації "енергетичної блокади півострова".

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Передісторія: