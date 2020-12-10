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Окупанти Криму дали власнику каналу ATR 19 років колонії

Четвер, 10 грудня 2020, 09:02
Окупанти Криму дали власнику каналу ATR 19 років колонії
Фото graty.me

Так званий Верховний суд Криму заочно засудив українського бізнесмена Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на рішення від 10 грудня

Деталі: "Суд" визнав Іслямова винним в організації "енергетичної блокади півострова".

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Передісторія:

  • Кримінальну справу проти Ленура Іслямова окупанти відкрили в жовтні 2015 року та оголосили його у федеральний розшук.
  • Бізнесмена звинувачують в організації незаконного збройного формування, здійснення диверсійних дій, а також у шести епізодах публічних закликів до порушення територіальної цілісності Росії.
  • У травні 2020 року окупанти Криму пред'явили Іслямову звинувачення.
  • Російські суди в окупованому Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в причетності до "добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана", засновником якого вважається Іслямов. 
  • Крім того, винесено два заочних вироки кримчанам за те, що вони нібито також є членами батальйону.

Теми: Кримокупаціякримські татарисуд
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