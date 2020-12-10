Окупанти Криму дали власнику каналу ATR 19 років колонії
Четвер, 10 грудня 2020, 09:02
Так званий Верховний суд Криму заочно засудив українського бізнесмена Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму.
Джерело: "РИА Новости" з посиланням на рішення від 10 грудня
Деталі: "Суд" визнав Іслямова винним в організації "енергетичної блокади півострова".
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Передісторія:
- Кримінальну справу проти Ленура Іслямова окупанти відкрили в жовтні 2015 року та оголосили його у федеральний розшук.
- Бізнесмена звинувачують в організації незаконного збройного формування, здійснення диверсійних дій, а також у шести епізодах публічних закликів до порушення територіальної цілісності Росії.
- У травні 2020 року окупанти Криму пред'явили Іслямову звинувачення.
- Російські суди в окупованому Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в причетності до "добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана", засновником якого вважається Іслямов.
- Крім того, винесено два заочних вироки кримчанам за те, що вони нібито також є членами батальйону.