Оккупанты Крыма дали владельцу канала ATR 19 лет колонии
Четверг, 10 декабря 2020, 09:02
Так называемый Верховный суд Крыма заочно приговорил украинского бизнесмена Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на решение от 10 декабря
Детали: "Суд" признал Ислямова виновным в организации "энергетической блокады полуострова".
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Предыстория:
- Уголовное дело против Ленура Ислямова оккупанты открыли в октябре 2015 года и объявили его в федеральный розыск.
- Бизнесмена обвиняют в организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий, а также в шести эпизодах публичных призывов к нарушению территориальной целостности России.
- В мае 2020 оккупанты Крыма предъявили Ислямову обвинение.
- Российские суды в оккупированном Крыму вынесли три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в причастности к "Добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана", основателем которого считается Ленур Ислямов.
- Кроме того, вынесено два заочных приговора крымчанам за то, что они якобы также члены батальона.