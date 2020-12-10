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Оккупанты Крыма дали владельцу канала ATR 19 лет колонии

Четверг, 10 декабря 2020, 10:02
Фото graty.me

Так называемый Верховный суд Крыма заочно приговорил украинского бизнесмена Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на решение от 10 декабря

Детали: "Суд" признал Ислямова виновным в организации "энергетической блокады полуострова".

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Предыстория:

  • Уголовное дело против Ленура Ислямова оккупанты открыли в октябре 2015 года и объявили его в федеральный розыск.
  • Бизнесмена обвиняют в организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий, а также в шести эпизодах публичных призывов к нарушению территориальной целостности России.
  • В мае 2020 оккупанты Крыма предъявили Ислямову обвинение.
  • Российские суды в оккупированном Крыму вынесли три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в причастности к "Добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана", основателем которого считается Ленур Ислямов.
  • Кроме того, вынесено два заочных приговора крымчанам за то, что они якобы также члены батальона.

Темы: Крымоккупациякрымские татарысуд


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