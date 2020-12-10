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У Києві рекорд хворих на COVID за добу – найбільше з початку пандемії

Четвер, 10 грудня 2020, 09:30
У Києві рекорд хворих на COVID за добу – найбільше з початку пандемії
Фото КМДА

За добу 9 грудня у столиці зареєстрували 1899 нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільша кількість з початку пандемії, 27 людей померли.

​​Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1899 людей. 27 хворих померли".

Деталі: Серед нових хворих 1069 жінок віком від 18 до 89 років, 722 чоловіки віком від 19 до 85 років, 61 дівчинка від 5 днів до 17 років і 47 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворів, зокрема, і 51 медик.

138 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (356), Дарницькому (315) та в Деснянському (313) районах.

Станом на 10 грудня у столиці вже 86 437 підтверджених випадків захворювання на COVID. Від вірусу померли 1525 киян. Подолали хворобу 26 847 мешканців Києва, з них 444 за минулу добу.

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Передісторія: 

  • 9 грудня в Україні діагностували 13 371 випадок хвороби COVID-19, одужали від неї більше людей – 13 903 особи, однак госпіталізували рекордну кількість хворих – 2 993 особи, померли 266 пацієнтів – це на десять менше, за "антирекорд" напередодні.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірусжертви
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