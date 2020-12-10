В Киеве рекорд больных COVID за сутки – наибольшее количество с начала пандемии

За сутки 9 декабря в столице зарегистрировали 1899 новых случаев заболевания коронавирусом – это наибольшее количество с начала пандемии, 27 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии – 1899 человек. 27 больных умерли".

Детали: Среди новых больных 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет, 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболел в том числе и 51 медик.

138 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (356), Дарницком (315) и в Деснянском (313) районах.

По состоянию на 10 декабря в столице уже 86 437 подтвержденных случаев заболевания COVID. От вируса умерли 1525 киевлян. Преодолели болезнь 26847 жителей Киева, из них 444 за минувшие сутки.

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