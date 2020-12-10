Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве рекорд больных COVID за сутки – наибольшее количество с начала пандемии

Четверг, 10 декабря 2020, 10:30

За сутки 9 декабря в столице зарегистрировали 1899 новых случаев заболевания коронавирусом – это наибольшее количество с начала пандемии, 27 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии – 1899 человек. 27 больных умерли".

Детали: Среди новых больных 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет, 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболел в том числе и 51 медик.

138 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (356), Дарницком (315) и в Деснянском (313) районах.

По состоянию на 10 декабря в столице уже 86 437 подтвержденных случаев заболевания COVID. От вируса умерли 1525 киевлян. Преодолели болезнь 26847 жителей Киева, из них 444 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

  • 9 декабря в Украине диагностировали 13 371 случай болезни COVID-19, выздоровели от нее больше людей -– 13 903 человека, однако госпитализировали рекордное количество больных – 2 993 человека, умерли 266 пациентов – это на десять меньше, чем "антирекорд" накануне.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусжертвы


powered by lun.ua
Главное сегодня

С COVID госпитализировали рекордное количество украинцев, новых случаев – 13 371

Обновлено ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке, но все необходимые данные получены

Пандемия: Украина входит в топ-10 стран по числу новых больных за сутки

Беларусь запретила выезжать из страны через наземную границу

"Венецианка" раскритиковала решение КС и поддержала декларирование для судей

Новости 9 декабря: усиленный карантин в январе, новые назначения на должности

Все новости...
Киев
Президент академии аграрных наук Гадзало получил подозрение из-за взятки
Семейная пара организовала секс-бизнес в арендованных квартирах Киева
Киевлян предупреждают о гололедице и сильном ветре
Последние новости
10:36
Курс валют на 10 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
10:31
Жена Саакашвили оказалась важным свидетелем по убийству чеченского командира в Берлине
10:30
В Киеве рекорд больных COVID за сутки – наибольшее количество с начала пандемии
10:27
фотоПрезидент академии аграрных наук Гадзало получил подозрение из-за взятки
10:26
75% летальных исходов: Ляшко рассказал о смертности от COVID-19 в разном возрасте
10:02
Оккупанты Крыма дали владельцу канала ATR 19 лет колонии
09:59
Степанов утверждает, что стратегия Минздрава "не давала никаких сбоев" во время пандемии COVID-19
09:58
МОЗ ждет вспышки COVID из-за праздников, поэтому усилит карантин после них
09:48
Шмыгаль объяснил, почему в этом году не состоялась большая приватизация
09:24
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Все новости...