Крадіжка кримського піску: у судді, який зняв арешт із судна, забрали доплати

Вища рада правосуддя забрала доплати на три місяці у судді, який скасував арешт судна у справі незаконного видобутку піску в окупованому Криму.

Джерело: рішення ВРП, прокуратура Автономної Республіки Крим у коментарі УП

Деталі: Суддю Приморського районного суду міста Одеси Анатолія Деруса вирішили притягнути до відповідальності у вигляді "суворої догани".

Також його позбавили доплат до окладу на три місяці.

Справу проти судді відкривали за скаргою прокурора Автономної Республіки Крим Ігоря Поночовного. Він наполягав, що Дерус порушив правила підсудності.

Так, арешт майна можливо було переглядати там, де розташований орган слідства, тобто на Херсонщині.

У прокуратурі "Українській правді" підтвердили, що рішення ВРП стосується саме скасування арешту з судна.

Довідка: Посадовий оклад судді місцевого суду становить 30 прожиткових мінімумів, що в грудні 2020 року сягає близько 65,7 тисячі гривень.

При цьому судді можуть отримувати доплати за: вислугу років (до 80%); перебування на адміністративній посаді в суді (до 10%); науковий ступінь (до 20%); роботу, що передбачає доступ до державної таємниці (до 10%).

Наприклад, у липні 2020 року Дерус задекларував 266 тисяч гривень зарплати, його середня місячна зарплата за 2019 рік, згідно з декларацією, становила 106 тисяч гривень.

Цьому передувало: У травні 2020 року суддя Дерус скасував арешт судна у провадженні щодо незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму.

Йшлося про судно "Seabreeze". За даними прокуратури, крадений пісок використовували для незаконного будівництва окупантського мосту в районі Керчі.