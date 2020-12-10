Кража крымского песка: у судьи, снявшего арест с судна, забрали доплаты

Высший совет правосудия отобрал доплаты на три месяца у судьи, который отменил арест судна по делу о незаконной добыче песка в оккупированном Крыму.

Источник: решение ВСП, прокуратура Автономной Республики Крым в комментарии УП

Детали: Судью Приморского районного суда города Одессы Анатолия Деруса решили привлечь к ответственности в виде "строгого выговора".

Также его лишили доплат к окладу на три месяца.

Дело против судьи открывали по жалобе прокурора Автономной Республики Крым Игоря Поночовного. Он настаивал, что Дерус нарушил правила подсудности.

Так, арест имущества можно было просматривать там, где расположен орган следствия, то есть в Херсонской области.

В прокуратуре "Украинской правде" подтвердили, что решение ВСП касается именно отмены ареста с судна.

Справка: Должностной оклад судьи местного суда составляет 30 прожиточных минимумов, что в декабре 2020 года составляет около 65,7 тысячи гривен.

При этом судьи могут получать доплаты за: выслугу лет (до 80%); пребывание на административной должности в суде (до 10%); научную степень (до 20%); работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне (до 10%).

Например, в июле 2020 года Дерус задекларировал 266 тысяч гривен зарплаты, его средняя месячная зарплата за 2019 года, согласно декларации, составила 106 тысяч гривен.

Этому предшествовало: В мае 2020 года судья Дерус отменил арест судна в производстве о незаконной добыче песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма.

Речь шла о судне "Seabreeze". По данным прокуратуры, ворованный песок использовали для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи.