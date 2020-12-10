Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти 6 разів порушили "тишу" на Донбасі

Четвер, 10 грудня 2020, 16:52
Окупанти 6 разів порушили тишу на Донбасі

Від початку доби 10 грудня російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем неподалік населених пунктів Водяне, Авдіївка та Лебединське.

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Мар’їнки, де ворог застосовував станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Також противник вів обстріл позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка".

Деталі: В ООС запевняють, що такі "вогневі провокації" не несли загрози військовим ЗСУ, тому зброю у відповідь не застосовували. Поранених немає.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
Усі новини...
Реклама: