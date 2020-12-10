Окупанти 6 разів порушили "тишу" на Донбасі
Четвер, 10 грудня 2020, 17:52
Від початку доби 10 грудня російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем неподалік населених пунктів Водяне, Авдіївка та Лебединське.
Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Мар’їнки, де ворог застосовував станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.
Також противник вів обстріл позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка".
Деталі: В ООС запевняють, що такі "вогневі провокації" не несли загрози військовим ЗСУ, тому зброю у відповідь не застосовували. Поранених немає.
Українська правда