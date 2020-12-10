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Оккупанты 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Четверг, 10 декабря 2020, 17:52

С начала суток 10 декабря российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из гранатометов различных систем неподалеку населенных пунктов Водяное Авдеевка и Лебединский.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Марьинки, где враг применял станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Также противник вел обстрел позиции Объединенных сил из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка".

Детали: В ООС уверяют, что такие "огневые провокации" не несли угрозы военным ВСУ, поэтому оружие в ответ не применяли. Раненых нет.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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