Оккупанты 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе

С начала суток 10 декабря российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из гранатометов различных систем неподалеку населенных пунктов Водяное Авдеевка и Лебединский.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Марьинки, где враг применял станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Также противник вел обстрел позиции Объединенных сил из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка".

Детали: В ООС уверяют, что такие "огневые провокации" не несли угрозы военным ВСУ, поэтому оружие в ответ не применяли. Раненых нет.