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Голова Держгеокадастру розповів про пропозицію хабара

Четвер, 10 грудня 2020, 18:24

Голові Держгеокадастру Роману Лещенку пропонували хабар у розмірі 170 тисяч доларів за погодження і видання наказів на виділення землі у Хмельницькій області на підставних осіб під програми взаємодії із фермерськими господарствами.

Джерело: Лещенко під час пресконференції, присвяченій спецоперації правоохоронців, цитує "Укрінформ"

Деталі: За словами Лещенка, радник одного з попередніх голів Держгеокадастру представився йому як бенефіціар більшості кампаній, які виграли тендер на проведення національної інвентаризації земель. Після озвучення пропозиції вручення хабара Лещенко звернувся із відповідною заявою до НАБУ. Після цього правоохоронці розпочали процес документування вчинення злочину.

Пряма мова: "На момент, коли я приступив до виконання обов'язків, ці компанії вже виграли тендер, і фактично як голова Держгеокадастру я перебував заручником, що така інвентаризація саботувалася, оскільки не були обумовлені чіткі строки її виконання. На нарадах я наполягав, що до 21 вересня інвентаризація має бути закінчена. Компанії, які виграли тендери, зобов'язувалися провести інвентаризацію, але ця робота не виконувалася.

Голові Держгеокадасту поставили умову, що невиконання плану інвентаризації буде мати негативні наслідки для подальшої роботи, оскільки план інвентаризації затверджений урядом".

Що передувало: 9 грудня детективи НАБУ затримали на хабарі у 52 тисячі доларів начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру, хабар мали передати голові відомства Роману Лещенку. 

Розслідування справи ведеться з вересня 2020 року.

Довідка: Романа Лещенка призначили головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 10 червня 2020 року.

Теми: корупція


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