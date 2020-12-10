Глава Госгеокадастра рассказал о предложении взятки

Председателю Госгеокадастра Роману Лещенко предлагали взятку в размере 170 тысяч долларов за согласование и издание приказов на выделение земли в Хмельницкой области на подставных лиц под программы взаимодействия с фермерскими хозяйствами.

Источник: Лещенко во время пресс-конференции, посвященной спецоперации правоохранителей, цитирует "Укринформ"

Детали: По словам Лещенко, советник одного из предыдущих глав Держгеокадастру представился ему как бенефициар большинства кампаний, выигравших тендер на проведение национальной инвентаризации земель. После озвучивания предложения дачи взятки Лещенко обратился с соответствующим заявлением в НАБУ. После этого правоохранители начали процесс документирования совершения преступления.

Прямая речь: "На момент, когда я приступил к исполнению обязанностей, эти компании уже выиграли тендер, и фактически как председатель Госгеокадаструа я находился заложником, что такая инвентаризация саботировалась, поскольку не были оговорены четкие сроки ее выполнения. На совещаниях я настаивал, что до 21 сентября инвентаризация должна быть закончена. Компании, которые выиграли тендеры, обязывались провести инвентаризацию, но эта работа не выполнялась.

Председателю Госгеокадастра поставили условие, что невыполнение плана инвентаризации будет иметь негативные последствия для дальнейшей работы, поскольку план инвентаризации утвержден правительством".

Что предшествовало: 9 декабря детективы НАБУ задержали на взятке в 52 тысячи долларов начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра, взятку должны были передать главе ведомства Роману Лещенко.

Расследование дела ведется с сентября 2020 года.

Справка: Роман Лещенко был назначен председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 10 июня 2020 года .