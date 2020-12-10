Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Венеційська комісія радить Україні внести зміни до закону про Конституційний суд з огляду на кризу, що виникла внаслідок його скандального рішення про скасування частини антикорупційного законодавства.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у новому висновку Венеційської комісії щодо реформи КС, оприлюдненому 10 грудня.

У ньому Венеційська комісія радить детальніше прописати правила функціонування Конституційного суду, щоб запобігти потенційним наступним проблемам.

Водночас висновок не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду.

У рекомендованих змінах до закону про КС, серед іншого, Венеційська комісія радить зобов’язати суд надавати обґрунтування щодо кожного положення законодавства, яке він оголошує неконституційним. Парламенту рекомендують чіткіше окреслити свій намір звузити обсяг рішення КС до тих саме питань, які вносяться на розгляд суду.

Дисциплінарна процедура щодо суддів має регулюватися законом про КС. Можливість повторно повертати на розгляд справи КС має бути передбачена тільки у випадках, коли виявлено, що суддя у зв’язку з цим рішенням вчинив кримінальне порушення (хабар тощо).

Радять встановити чіткіше визначення конфлікту інтересів, виокремлюючи, наприклад, фінансовий конфлікт інтересів, особливо якщо це пов’язано з увагою до суддів з боку НАЗК або розслідуванням НАБУ.

Рекомендують створити орган, що здійснюватиме перевірку кандидатів на посаду судді КС - за участі міжнародних представників, у тому числі з міжнародними експертами з прав людини та представниками громадянського суспільства, щоб гарантувати належні моральні і професійні якості суддів.

Рекомендується впровадити норму, що якщо сенат КС вважатиме якесь положення неконституційним, він у разі запиту від президента або Верховної Ради повинен буде звернутися за підтвердженням у Велику палату суду.

Також Венеційська комісія рекомендує заповнювати нині вакантні місця у КС лише після покращення системи призначення, зокрема створення органу для перевірки кандидатів. "Відтак створення такої системи є терміновим питанням для того, щоб заповнити ці вакансії", - зазначають у висновку.

Щоб деполітизувати склад КС, суддів за парламентською квотою радять обирати кваліфікованою більшістю.

"У процесі реформи КС з останнім варто проводити належні консультації щодо усіх аспектів реформи. З огляду на особливість ситуації в Україні, КС варто проявити стриманість, якщо внесені поправки будуть оскаржені перед Судом. Венеційська комісія готова надавати свою допомогу у цьому питанні", - зазначають у висновку.

Детально про перший з оприлюднених висновків Венеційської комісії у відповідь на запит президента Володимира Зеленського читайте у статті КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.