Венецианская комиссия советует Украине изменить закон о Конституционном суде

Венецианская комиссия советует Украине внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новом выводе Венецианской комиссии по реформе КС, обнародованном 10 декабря.

В нем Венецианская комиссия советует подробнее прописать правила функционирования Конституционного суда, чтобы предотвратить потенциальные следующие проблемы.

В то же время, вывод не содержит рекомендаций по чистке Конституционного суда.

В рекомендуемых изменениях в закон о КС, среди прочего, Венецианская комиссия советует сузить объем решение КС к тем вопросам, которые содержатся в депутатских представлениях, и обязать суд предоставлять обоснование по каждому положению законодательства, которые он объявляет неконституционным.

Дисциплинарная процедура в отношении судей должна регулироваться законом о КС. Возможность повторно возвращать на рассмотрение дела КС должна быть предусмотрена только в случаях, когда установлено, что судья в связи с этим решением совершил уголовное нарушение (взятку и т.д.).

Советуют установить более четкое определение конфликта интересов, выделяя, например, финансовый конфликт интересов, особенно если это связано с вниманием к судьям со стороны НАПК или расследованием НАБУ.

Рекомендуют создать орган, который будет осуществлять проверку кандидатов на должность судьи КС - с участием международных представителей, в том числе с международными экспертами по правам человека и представителями гражданского общества, чтобы гарантировать надлежащие моральные и профессиональные качества судей.

Рекомендуется внедрить норму, если сенат КС сочтет какое-то положение неконституционным, он в случае запроса от президента или Верховной Рады должен будет обратиться за подтверждением в Большую палату суда.

Также Венецианская комиссия рекомендует заполнять ныне вакантные места в КС парламентом и Советом судей только после создания органа для проверки кандидатов. "Следовательно, создание такой системы является срочным вопросом для того, чтобы заполнить эти вакансии", - отмечают в заключении.

Чтобы деполитизировать состав КС, судей по парламентской квоте советуют выбирать квалифицированным большинством.

"В процессе реформы КС с последним следует проводить надлежащие консультации по всем аспектам реформы. Учитывая особенность ситуации в Украине, КС стоит проявить сдержанность, если внесенные поправки будут обжалованы в Суде. Венецианская комиссия готова оказывать свою помощь в этом вопросе", - отмечают в заключении.