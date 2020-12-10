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Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації

Четвер, 10 грудня 2020, 22:23

Мустафа Джемілєв, Рустем Умєров та заступниця глави МЗС Еміне Джепарова обговорили із прем’єром Денисом Шмигалем стратегію деокупації півострова та інші проблеми, які стосуються кримських татар.

Джерело: Умєров у Facebook

Деталі: Він зазначив, що під час зустрічі обговорили не лише напрацювання щодо стратегії деокупації тимчасово окупованих територій, а й необхідність включення в бюджет-2021 програми "Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України", яка скорочена в цьому проєкті.

Говорили про підготовку урядом законопроєкту про надання статусу особи позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та отримання відповідного соцзахисту, збереження фінансування програми "Доступне житло" для внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО/ООС, реалізацію проєкту будівництва 1000 квартир та Соборної мечеті.

Також згадувався указ президента Володимира Зеленського щодо надання державного статусу релігійним святам, серед яких Рамазан-Байрам та Курбан-Байрам.

Нагадаємо: У травні повідомлялося, що президент Володимир Зеленський збирається зробити Курбан-Байрам та Ураза-Байрам державними святами в Україні, а в Києві побудувати нову велику мечеть.

Українська правда
Теми: КримокупаціяШмигаль Джемілєвкримські татари


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