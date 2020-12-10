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Шмыгаль обсудил с представителями крымских татар стратегию деоккупации

Четверг, 10 декабря 2020, 22:23

Мустафа Джемилев, Рустем Умеров и заместитель главы МИД Эмине Джепарова обсудили с премьером Денисом Шмыгалем стратегию деоккупации полуострова и другие проблемы, которые касаются крымских татар.

Источник: Умеров в Facebook

Детали: Он отметил, что во время встречи обсудили наработки по стратегии деоккупации временно оккупированных территорий, а также необходимость включения в бюджет-2021 программы "Расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины", которая сокращена в этом проекте.

Обсуждалась подготовка правительством законопроекта о предоставлении статуса лица лишенного личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и получения соответствующего соцзащиты, сохранение финансирования программы "Доступное жилье" для внутренне перемещенных лиц и участников АТО / ООС, реализацию проекта строительства 1000 квартир и Соборной мечети.

Также упоминался указ президента Владимира Зеленского о предоставлении государственного статуса религиозным праздникам, среди которых Рамазан-Байрам и Курбан-Байрам.

Напомним: В мае сообщалось, что президент Владимир Зеленский собирается сделать Курбан-Байрам и Ураза-Байрам государственными праздниками в Украине, а в Киеве построить новую большую мечеть.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияШмыгальДжемилевкрымские татары


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