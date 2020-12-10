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Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах

Четвер, 10 грудня 2020, 22:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах

Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.

Джерело: пресслужба "Борисполя" у Facebook, прессекретарка аеропорту "Київ" Галина Богданенко в коментарі "Громадське"

Дослівно: "У зв'язку зі складними погодними умовами в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" деякі рейси здійснили посадку в резервних аеропортах або прийняли рішення повернутись в аеропорти вильоту".

Деталі: Наприклад, літак з Мінська, який мав приземлитися в "Борисполі", повернув назад у Білорусь.

В "Жулянах" розповіли, що зчеплення зі злітно-посадковою смугою не дозволяє літакам ні сідати, ні злітати.

Пряма мова Богданенко: "Один рейс повернувся до Вільнюса. Він вилетів, але повернувся, не став до України летіти. А другий рейс скасували до Дортмунда з Києва".

Нагадаємо: 10 грудня після обіду киян попереджали про крижаний дощ і слизькі дороги

Пізніше на Київщині та Житомирщині тимчасово обмежили рух вантажівок та автобусів.

Теми: погодаБориспіль
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