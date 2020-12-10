Ледяной дождь в Киеве: самолеты отказываются садиться в аэропортах
Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
Источник: пресс-служба "Борисполя" в Facebook, пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко в комментарии "Громадське"
Дословно: "В связи со сложными погодными условиями в Международный аэропорт "Борисполь" некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета".
Детали: Например, самолет из Минска, который должен был приземлиться в "Борисполе", вернулся обратно в Беларусь.
В "Жулянах" рассказали, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать.
Прямая речь Богданенко: "Один рейс вернулся в Вильнюс. Он вылетел, но вернулся, не стал в Украину лететь. А второй рейс отменили в Дортмунд из Киева".
Напомним: 10 декабря после обеда киевлян предупреждали о ледяном дожде и скользких дорогах
Позже в Киевской и Житомирской областях временно ограничили движение грузовиков и автобусов.