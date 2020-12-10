Ледяной дождь в Киеве: самолеты отказываются садиться в аэропортах

Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.

Источник: пресс-служба "Борисполя" в Facebook, пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко в комментарии "Громадське"

Дословно: "В связи со сложными погодными условиями в Международный аэропорт "Борисполь" некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета".

Детали: Например, самолет из Минска, который должен был приземлиться в "Борисполе", вернулся обратно в Беларусь.

В "Жулянах" рассказали, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать.

Прямая речь Богданенко: "Один рейс вернулся в Вильнюс. Он вылетел, но вернулся, не стал в Украину лететь. А второй рейс отменили в Дортмунд из Киева".

Напомним: 10 декабря после обеда Киевлян предупреждали о ледяном дожде и скользких дорогах

Позже в Киевской и Житомирской временно ограничили движение грузовиков и автобусов.