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"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи

Четвер, 10 грудня 2020, 22:59
Зоря програла свій останній матч у Лізі Європи

Луганська "Зоря" у завершальному шостому турі Ліги Європи поступилася португальській "Бразі" з рахунком 0:2.

Поєдинок пройшов у португальському місті Брага у четвер 10 грудня.

"Брага" з перших хвилин мала перевагу за грою та моментами. Вже на четвертій хвилині португальці мали гарну нагоду виходити вперед, але Зе Карлуш з метрів п`яти не поцілив у ворота. "Зоря" також швидко вибігала в контратаку, але були проблеми з останнім пасом та, власне, і точними ударами.

На 36-й хвилині стався ще один момент біля воріт "Зорі". Абель Руїс вибіг сам на сам з Микитою Шевченком, але не зумів переграти воротаря "Зорі". Відповідь луганської команди була за хвилину, коли після удару Владислава Кабаєва м`яч ледве розминувся зі стійкою воріт.

На початку другого тайму знову шанс у "Браги". Після удару зі штрафного Жоау Новаеша м`яч поцілив у поперечку воріт "Зорі". На 61-й хвилині Вандерсон Галено пробивав у кут воріт і Абу-Ханна зрізає м`яча у власні ворота - 1:0. Менше ніж за десять хвилин господарі забивають другий гол. Черговий провал в захисті "Зорі" і Рікарду Орта ударом в один дотик пробиває Шевченка - 2:0. Ще в одному моменті Орта не використав вихід сам на сам з Шевченком.

"Зоря" у завершальні хвилини одного разу влучила у штангу воріт та було кілька ударів, але далеко від цілі.

"Зоря" у групі G залишилася з шістьма очками на третьому місці. На першій сходинці з 13 очками англійський "Лестер". "Брага" стала другою, набравши 13 пунктів і грецький АЕК четвертий з трьома очками.

Микола Аврамчук для УП

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Теми: футбол
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