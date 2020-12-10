"Заря" проиграла свой последний матч в Лиге Европы

Луганская "Заря" в заключительном шестом туре Лиги Европы уступила португальской "Браге" со счетом 0:2.

Поединок прошел в португальском городе Брага в четверг 10 декабря.

"Брага" с первых минут имела преимущество по игре и моментам. Уже на четвертой минуте португальцы имели хорошую возможность выходить вперед, но Зе Карлуш метров с пяти не попал в ворота. "Заря" также быстро выбегала в контратаку, но были проблемы с последним пасом и, собственно, и точными ударами.

На 36-й минуте произошел еще один момент у ворот "Зари". Абель Руис выбежал один на один с Никитой Шевченко, но не сумел переиграть вратаря "Зари". Ответ луганской команды был через минуту, когда после удара Владислава Кабаева мяч чуть разминулся со стойкой ворот.

В начале второго тайма снова шанс у "Браги". После удара со штрафного Жоау Новаеша мяч попал в перекладину ворот "Зари". На 61-й минуте Вандерсон Гален пробивал в угол ворот и Абу-Ханна срезает мяч в собственные ворота - 1:0. Меньше чем через десять минут хозяева забивают второй гол. Очередной провал в защите "Зари" и Рикарду Орта ударом в одно касание пробивает Шевченко - 2:0. Еще в одном моменте Орта не использовал выход один на один с Шевченко.

"Заря" в завершающие минуты однажды попала в штангу ворот и было несколько ударов, но далеко от цели.

"Заря" в группе G осталась с шестью очками на третьем месте. На первой строчке с 13 очками английский "Лестер". "Брага" стала второй, набрав 13 пунктов и греческий АЕК четвертый с тремя очками.