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Україна продовжує займати лідерські позиції у поширенні COVID-19 в Європі

П'ятниця, 11 грудня 2020, 04:28
Україна продовжує займати лідерські позиції у поширенні COVID-19 в Європі

Станом на 10 грудня Україна посіла 6 місце серед інших європейських держав за добовим приростом нових хворих на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Кількість нових хворих в нашій державі незначно відрізняється від даних Польщі та Франції. Окрім цих країн, попереду України опинились Італія, Велика Британія та Німеччина. 

У світовому рейтингу наша країна зайняла 11 місце, випередивши Росію, Туреччину, Індію, Бразилію та США. 

Високі позиції України спостерігаються у статистиці добової смертності від COVID-19: 13 місце у світі та 7 в Європі. 

За минулу добу загалом було зареєстровано більше 676 тисяч нових випадків захворювання та 12 625 смертей. 

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

Нагадаємо: 

  • 9 грудня в Україні діагностували 13 371 випадок хвороби COVID-19, одужали від неї більше людей – 13 903 особи, однак госпіталізували рекордну кількість хворих – 2 993 особи, померли 266 пацієнтів – це на десять менше за "антирекорд" напередодні.

Теми: коронавірус
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