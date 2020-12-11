Україна продовжує займати лідерські позиції у поширенні COVID-19 в Європі

Станом на 10 грудня Україна посіла 6 місце серед інших європейських держав за добовим приростом нових хворих на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Кількість нових хворих в нашій державі незначно відрізняється від даних Польщі та Франції. Окрім цих країн, попереду України опинились Італія, Велика Британія та Німеччина.

У світовому рейтингу наша країна зайняла 11 місце, випередивши Росію, Туреччину, Індію, Бразилію та США.

Високі позиції України спостерігаються у статистиці добової смертності від COVID-19: 13 місце у світі та 7 в Європі.

За минулу добу загалом було зареєстровано більше 676 тисяч нових випадків захворювання та 12 625 смертей.

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