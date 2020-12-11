Украина продолжает занимать лидирующие позиции в распространении COVID-19 в Европе
По состоянию на 10 декабря Украина заняла 6 место среди других европейских государств по суточным приросту новых больных коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Число новых больных в нашей стране незначительно отличается от данных Польше и Франции. Кроме этих стран, впереди Украины оказались Италия, Великобритания и Германия.
В мировом рейтинге наша страна заняла 11 место, опередив Россию, Турцию, Индию, Бразилию и США.
Высокие позиции Украины наблюдаются в статистике суточной смертности от COVID-19: 13 место в мире и 7 в Европе.
За минувшие сутки в целом было зарегистрировано более 676 тысяч новых случаев заболевания и 12 625 смертей.
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10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19
Напомним:
- 9 декабря в Украине диагностировали 13 371 случай болезни COVID-19, выздоровели от нее больше людей -– 13 903 человека, однако госпитализировали рекордное количество больных – 2 993 человека, умерли 266 пациентов – это на десять меньше, чем "антирекорд" накануне.