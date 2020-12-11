Украина продолжает занимать лидирующие позиции в распространении COVID-19 в Европе

По состоянию на 10 декабря Украина заняла 6 место среди других европейских государств по суточным приросту новых больных коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Число новых больных в нашей стране незначительно отличается от данных Польше и Франции. Кроме этих стран, впереди Украины оказались Италия, Великобритания и Германия.

В мировом рейтинге наша страна заняла 11 место, опередив Россию, Турцию, Индию, Бразилию и США.

Высокие позиции Украины наблюдаются в статистике суточной смертности от COVID-19: 13 место в мире и 7 в Европе.

За минувшие сутки в целом было зарегистрировано более 676 тысяч новых случаев заболевания и 12 625 смертей.

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10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Напомним: