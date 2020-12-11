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Украина продолжает занимать лидирующие позиции в распространении COVID-19 в Европе

Пятница, 11 декабря 2020, 04:28
Украина продолжает занимать лидирующие позиции в распространении COVID-19 в Европе

По состоянию на 10 декабря Украина заняла 6 место среди других европейских государств по суточным приросту новых больных коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Число новых больных в нашей стране незначительно отличается от данных Польше и Франции. Кроме этих стран, впереди Украины оказались Италия, Великобритания и Германия.

В мировом рейтинге наша страна заняла 11 место, опередив Россию, Турцию, Индию, Бразилию и США.

Высокие позиции Украины наблюдаются в статистике суточной смертности от COVID-19: 13 место в мире и 7 в Европе.

За минувшие сутки в целом было зарегистрировано более 676 тысяч новых случаев заболевания и 12 625 смертей.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Напомним:

  • 9 декабря в Украине диагностировали 13 371 случай болезни COVID-19, выздоровели от нее больше людей -– 13 903 человека, однако госпитализировали рекордное количество больных – 2 993 человека, умерли 266 пациентов – это на десять меньше, чем "антирекорд" накануне.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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