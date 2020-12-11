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Канада розпочне вакцинацію від коронавірусу наступного тижня

П'ятниця, 11 грудня 2020, 06:30

З 15 грудня в Оттаві і Торонто два медзаклади розпочуть робити щеплення від коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на прем’єр-міністра провінції Онтаріо Дага Форда

Пряма мова: "Зважаючи на затвердження департаментом охорони здоров’я Канади вакцини проти COVID-19, а також те, що провінція запровадила усі необхідні безпекові заходи, ми очікуємо, що перші дози прибудуть протягом найближчих днів. Починаючи з вівторка, вони будуть використані в Університетській мережі охорони здоров’я та Оттавському госпіталі для вакцинування медиків, які обслуговують заклади тривалого догляду та інші локації із високим ризиком зараження".

Деталі: Вибір перших медзакладів зробили з урахуванням "випробування провінційних мереж розповсюдження, а також з огляду на труднощі, що постають перед регіоном у зв'язку зі спалахами в кількох закладах тривалого догляду".

Що передувало: Міністерство охорони здоров’я Канади схвалило вакцину Pfizer и BioNTech для використання в країні. Вакцинація може початись вже на наступному тижні. 

Теми: вакцинаціяКанада


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