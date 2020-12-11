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Канада начнет вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Пятница, 11 декабря 2020, 06:30

С 15 декабря в Оттаве и Торонто два медучреждения начали разго делать прививки от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда

Прямая речь: "Учитывая утверждения департаментом здравоохранения Канады вакцины против COVID-19, а также то, что провинция ввела все необходимые вопросы безопасности мероприятия, мы ожидаем, что первые дозы прибудут в ближайшие дни. Начиная со вторника, они будут использованы в Университетской сети здравоохранения и Оттавском госпитале для вакцинации медиков, обслуживающих учреждения длительного ухода и другие локации с высоким риском заражения".

Детали: Выбор первых медучреждений сделали на основе "испытания провинциальных сетей распространения, а также учитывая трудности, встающие перед регионом в связи со вспышками в нескольких заведениях длительного ухода".

Что предшествовало: Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину Pfizer и BioNTech для использования в стране. Вакцинация может начаться уже на следующей неделе.

Темы: вакцинацияКанада


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