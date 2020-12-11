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ООС: Окупанти вели вогонь біля Водяного, Лебединського, Мар’їнки та Авдіївки

П'ятниця, 11 грудня 2020, 07:39

10 грудня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, у районі відповідальності наших бригад неподалік населених пунктів Водяне та Лебединське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а біля Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Також противник вів обстріл українських позицій зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка". 

Деталі: Окрім того, ще три порушення зафіксували біля Авдіївки. Там ворог стріляв із протитанкових гранатометів. 

Про дії ворога вже повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

"Вогневі провокації противника не несли загрози українським захисникам, тому наші воїни зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", – додали у штабі. 

Від початку поточної доби, 11 грудня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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