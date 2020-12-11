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ООС: Оккупанты вели огонь у Водяного, Лебединского, Марьинки и Авдеевки

Пятница, 11 декабря 2020, 06:39
ООС: Оккупанты вели огонь у Водяного, Лебединского, Марьинки и Авдеевки

10 декабря вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, в районе ответственности наших бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединский противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки – с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка".

Детали: Кроме того, еще три нарушения зафиксировали у Авдеевки. Там враг стрелял из противотанковых гранатометов.

О действиях врага уже сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"Огневые провокации противника не несли угрозы украинскому защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет ", – добавили в штабе.

С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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