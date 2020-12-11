У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду
У столиці ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту у зв’язку з ожеледицею.
Джерело: КК "Киїпастранс" у Telegram, Київська міська державна адміністрація
Дослівно: "Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху – у зв'язку з складними погодними умовами".
Деталі: У КМДА повідомили, що комунальники не зупиняли обробку вулиць цілу ніч – працювала 301 одиниця спецтехніки, 36 бригад із ручного прибирання (272 працівника) та 4 тисячі двірників.
Загалом із початку негоди дорожники використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.
У КМДА наголосили, що доріжки біля кафе, ресторанів, магазинів зобов’язані обробляти самі підприємці.
Передісторія:
- Напередодні у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця.
- Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.
- За прогнозом Українського гідрометцентру вранці та вдень 11 грудня в Києві утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).