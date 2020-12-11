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У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду

П'ятниця, 11 грудня 2020, 09:38
Фото depo.ua

У столиці ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту у зв’язку з ожеледицею.

Джерело: КК "Киїпастранс" у Telegram, Київська міська державна адміністрація

Дослівно: "Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху – у зв'язку з складними погодними умовами".

Деталі: У КМДА повідомили, що комунальники не зупиняли обробку вулиць цілу ніч – працювала 301 одиниця спецтехніки, 36 бригад із ручного прибирання (272 працівника) та 4 тисячі двірників.

Загалом із початку негоди дорожники використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

У КМДА наголосили, що доріжки біля кафе, ресторанів, магазинів зобов’язані обробляти самі підприємці.

Передісторія:

  • Напередодні у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця.
  • Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.
  • За прогнозом Українського гідрометцентру вранці та вдень 11 грудня в Києві утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: Київтранспортпогода


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