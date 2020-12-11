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В Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды

Пятница, 11 декабря 2020, 09:38
Фото depo.ua

В столице ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта в связи с гололедом.

Источник: КК "Киепастранс" в Telegram, Киевская городская государственная администрация

Дословно: "С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения – в связи со сложными погодными условиями".

Детали: В КГГА сообщили, что коммунальщики не останавливали обработку улиц всю ночь – работала 301 единица спецтехники, 36 бригад с ручной уборки (272 работника) и 4 тысячи дворников.

Всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.

В КГГА отметили, что дорожки возле кафе, ресторанов, магазинов обязаны обрабатывать сами предприниматели.

Предыстория:

  • Накануне в столице прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.
  • Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
  • По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем ​​11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: Киевтранспортпогода


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