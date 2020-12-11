В Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды
В столице ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта в связи с гололедом.
Источник: КК "Киепастранс" в Telegram, Киевская городская государственная администрация
Дословно: "С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения – в связи со сложными погодными условиями".
Детали: В КГГА сообщили, что коммунальщики не останавливали обработку улиц всю ночь – работала 301 единица спецтехники, 36 бригад с ручной уборки (272 работника) и 4 тысячи дворников.
Всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.
В КГГА отметили, что дорожки возле кафе, ресторанов, магазинов обязаны обрабатывать сами предприниматели.
Предыстория:
- Накануне в столице прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.
- Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
- По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).