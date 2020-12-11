СБУшники купили Toyota в найдорожчій комплектації за понад 1 млн

Управління Служби безпеки України в Одеській області замовило у ТОВ "ВІДІ Автострада" легковий автомобіль спеціалізованого призначення за 1,22 млн грн.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"

Деталі: СБУ придбала Toyota Camry 3.5 L, 8AT у комплектації Premium. Автомобіль матиме оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, декор панелі приладів на центральній консолі, візерунок якого імітує напівкоштовний камінь "Тигрове око", підігрів передніх та задніх сидінь, кольоровий мультимедійний дисплей 7’’ на панелі приладів, аудіо аудіосистему (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.01’’ та акустичною системою GPS.

Крім того, у підкапотній частині авто матиме сигнально-гучномовний пристрій потужністю 100 Вт з управлінням на мікрофоні та спеціальний стробоскопічний світловий маяк синього кольору за решіткою радіатора, а також додатковий металевий захист двигуна.

Відзначається, що Toyota Camry Premium, яку придбало управління СБУ, є найдорожчою комплектацією. У базовій комплектації Camry коштує 809 тис грн.

Єдиним конкурентом "ВІДІ Автострада" Віталія Джуринського на торгах було ТЗОВ "Сервісний центр "Діамант" Павла Волкова із Червонограда, яке запропонувало на 900 гривень більшу суму. Фірми не торгувалися під час аукціону.

Крім того, 7 листопада Управління СБУ в Одеській області також замовило "ВІДІ Автострада" автомобіль спецпризначення на базі Toyota Corolla 1,6L, CVT, в комплектації City за 604 тис. грн.

Що було раніше: СБУ засекретила дані про свій автопарк.