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СБУшники купили Toyota в самой дорогой комплектации за более 1 млн

Пятница, 11 декабря 2020, 10:43
Фото nashigroshi.org

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области заказало у ООО "ВИДИ Автострада" легковой автомобиль специализированного назначения за 1,22 млн. грн.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"

Детали: СБУ приобрела Toyota Camry 3.5 L, 8AT в комплектации Premium. Автомобиль будет иметь отделку сидений кожей с перфорацией, декор панели приборов на центральной консоли, узор которого имитирует полудрагоценный камень "Тигровый глаз", подогрев передних и задних сидений, цветной мультимедийный дисплей 7'' на панели приборов, аудио аудиосистему (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.01'' и акустической системой GPS.

Кроме того, в подкапотной части авто будет сигнально-громкоговорящее устройство мощностью 100 Вт с управлением на микрофоне и специальный стробоскопический световой маяк синего цвета за решеткой радиатора, а также дополнительная металлическая защита двигателя.

Отмечается, что Toyota Camry Premium, которую приобрело управления СБУ, является самой дорогой комплектацией. В базовой комплектации Camry стоит 809 тыс. грн.

Единственным конкурентом "ВИДИ Автострада" Виталия Джуринского на торгах было ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова из Червонограда, которое предложило на 900 гривен большую сумму. Фирмы не торговались во время аукциона.

Кроме того, 7 ноября Управления СБУ в Одесской области также заказало "ВИДИ Автострада" автомобиль спецназначения на базе Toyota Corolla 1,6L, CVT, в комплектации City за 604 тыс. грн.

Что было раньше: СБУ засекретила данные о своем автопарке.

Темы: СБУавтогосзакупки


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