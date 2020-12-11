У Києві 1880 хворих на COVID за добу, понад тисяча госпіталізованих – "важкі"

За добу 10 грудня у столиці зареєстрували 1880 нових випадків захворювання на коронавірус, 26 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "У Києві останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус.

За минулу добу виявили ще 1880 інфікованих. 26 людей – померли".

Деталі: Серед нових хворих 1 006 жінок віком від 18 до 88 років, 735 чоловіків віком від 18 до 88 років, 64 дівчинки від 16 днів до 17 років і 73 хлопчики від 1 місяця до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик.



Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (494), Дніпровському (284) та Оболонському (159) районах.

104 людини госпіталізували.

У стаціонарах медзакладів міста лікуються 1915 хворих на коронавірус, з них 11 – діти.

1248 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1402 людини. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить майже 48%.

Станом на 11 грудня у столиці вже 88 317 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 1551 людей померли. Подолали хворобу 27 769 мешканців столиці. З них 922 за минулу добу (це найбільша кількість за добу з початку пандемії).

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