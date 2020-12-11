Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві 1880 хворих на COVID за добу, понад тисяча госпіталізованих – "важкі"

П'ятниця, 11 грудня 2020, 12:18
Фото КМДА

За добу 10 грудня у столиці зареєстрували 1880 нових випадків захворювання на коронавірус, 26 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "У Києві останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус.
За минулу добу виявили ще 1880 інфікованих. 26 людей – померли".

Деталі: Серед нових хворих 1 006 жінок віком від 18 до 88 років, 735 чоловіків віком від 18 до 88 років, 64 дівчинки від 16 днів до 17 років і 73 хлопчики від 1 місяця до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (494), Дніпровському (284) та Оболонському (159) районах.

104 людини госпіталізували.

У стаціонарах медзакладів міста лікуються 1915 хворих на коронавірус, з них 11 – діти.

1248 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1402 людини. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить майже 48%.

Станом на 11 грудня у столиці вже 88 317 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 1551 людей померли. Подолали хворобу 27 769 мешканців столиці. З них 922 за минулу добу (це найбільша кількість за добу з початку пандемії).

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірусжертви


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Представника омбудсмена Лисянського звільнили після бійки в готелі

Знаменитий корейський режисер Кім Кі Дук помер від СOVID

У Києві за вечір від ожеледиці постраждали понад 160 людей

Другий за тиждень максимум смертельних випадків від COVID: 285 за добу

ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Усі новини...
Київ
Аеропорти Києва почали відновлювати роботу
У Києві за вечір від ожеледиці постраждали понад 160 людей
У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду
Останні новини
13:40
У Фонді держмайна планують продати Центренерго у кінці 2021 року
13:18
Виправданого в Італії Марківа заочно заарештували в Росії
13:12
Зеленський: Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін
13:05
Українську чиновницю в ОРЛО змусили шпигувати – суд визнав держзраду 
13:01
Якою має бути перша допомога, якщо ви послизнулися і впали на лід
12:53
Продажі авіаквитків Lufthansa на літо зросли втричі
12:52
Представника омбудсмена Лисянського звільнили після бійки в готелі
12:37
Знаменитий корейський режисер Кім Кі Дук помер від СOVID
12:33
У Росії смертник з криками: "Аллах Акбар" підірвав себе біля управління ФСБ - росЗМІ
12:30
Вакцина Sanofi/GSK буде готова не раніше кінця 2021 року
Усі новини...