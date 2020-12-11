В Киеве 1880 больных COVID за сутки, более тысячи госпитализированных – "тяжелые"
За сутки 10 декабря в столице зарегистрировали 1880 новых случаев заболевания коронавирусом, 26 человек умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "В Киеве в последние дни, к сожалению, увеличивается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще в 1880 инфицированных. 26 человек – умерли".
Детали: Среди новых больных 1006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 64 девочки от 16 дней до 17 лет и 73 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Заболел в том числе и 61 медик.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (494), Днепровском (284) и Оболонском (159) районах.
104 человека госпитализированы.
В стационарах медучреждений города лечатся 1915 больных коронавирусом, из них 11 – дети.
1248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1402 человека. Под аппаратами ИВЛ – 22 больных.
Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет почти 48%.
По состоянию на 11 декабря в столице уже 88 317 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 1551 человек умерли. Преодолели болезнь 27769 жителей столицы. Из них 922 за минувшие сутки (это наибольшее количество за сутки с начала пандемии).
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Предыстория:
- За сутки 9 декабря в столице зарегистрировали 1899 новых случаев заболевания коронавирусом – это было наибольшее количество с начала пандемии, 27 человек умерли.