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“Потрібна казка”: організатори головної ялинки пояснили капелюх і лазерний сюрприз

П'ятниця, 11 грудня 2020, 16:48
фото Гліба Гараніча

Капелюх, встановлений на ялинці на Софійській площі у Києві, символізує казку і орієнтований на дітей. 

Джерело: Ігор Добруцький – засновник проєкту Folk Ukraine, що виступає організатором святкового містечка – у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Це вперше ми зробили для дітей щось. Завжди дорослі люди змагались своїми смаками, як зробити цікаву головну ялинку – і робили її в електроніці. Всі забули класику, традиції: на ялинці завжди були лісові герої, шишки, жолуді, грибочки. Зараз у цей тяжкий час якраз потрібна казка. Тому що з цим COVID-19 всі дуже перестрашені, а хочеться чогось щасливого і веселого…

Ми останні роки входимо у найкращу п’ятірку новорічно-різдвяних ярмарок і ялинок в Європі, і в десятку світових. Ми не пасемо задніх, краще подивитись, коли вже все буде зроблено".

Деталі: Керівник Folk Ukraine пов'язує критику на адресу капелюха, ялинки та святкового містечка із тим, що українці перебувають у напрузі через пандемію, економічні виклики, безробіття – і скидають негатив у соцмережі.

Добруцький розповів, що в рамках казкової концепції під ялинкою розміститься чарівний пеньок. Він буде інтерактивним: матиме власний годинник і маленькі кафе.

Окрім капелюха, який вже встановили на ялинку і який буде оберегом для лісових звірів, 12 грудня почнеться монтаж другого капелюха, який "накриє все різдвяне містечко своїми чарами". Він буде світлодіодним і матиме 62 метри в діаметрі, розповів Добруцький.

Можна буде загадати бажання – і лазер напише його на ялинці або сусідніх будівлях. Зробити це можна буде онлайн із будь-якої частини світу, як і спостерігати за всім дійством, додає організатор. 

Святкове містечко буде оточене восьмикутними різдвяними зірками і засвітиться 19 грудня о 19:00.

Щороку над організацією новорічно-різдвяного містечка працювало 500-700 осіб. Проте цьогоріч замість звичайної різдвяної зони на Софійській площі влада міста організувала пішохідний маршрут із більшою кількість локацій та арт-об’єктів, тому над їхнім спорудженням щоденно працюють близько 2000 осіб, розповідає Добруцький.

У Києві буде три ключових святкових локації і три ялинки: на Софійській площі – "Казковий ліс", біля Арки Дружби народів – "Кришталевий палац", на Подолі – "Петриківський розпис".

Добруцький зазначає, що 7 років новорічно-різдвяні зони зводили коштом бізнесу та меценатів –  і цей рік не виняток.

Теми: святкуванняКиїв


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