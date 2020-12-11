"Нужна сказка": организаторы главной елки объяснили шляпу и лазерный сюрприз

Шляпа, установленная на елке на Софийской площади в Киеве, символизирует сказку и ориентирована на детей.

Источник: Игорь Добруцкий – основатель проекта Folk Ukraine, который выступает организатором праздничного городка – в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Это впервые мы сделали для детей что-то. Всегда взрослые люди соревновались своими вкусами, как сделать интересную главную елку – и делали ее в электронике. Все забыли классику, традиции: на елке всегда были лесные герои, шишки, желуди, грибочки. Сейчас в это тяжелое время как раз нужна сказка. Потому что с этим COVID-19 все очень напуганы, а хочется чего-то счастливого и веселого...

Мы последние годы входим в лучшую пятерку новогодних и рождественских ярмарок и елок в Европе, и в десятку мировых. Мы не плетемся в хвосте, лучше посмотреть, когда все будет сделано".

Детали: Руководитель Folk Ukraine связывает критику в адрес шляпы, елки и праздничного городка с тем, что украинцы находятся в напряжении из-за пандемии, экономических вызовов, безработицы – и сбрасывают негатив в соцсети.

Добруцкий рассказал, что в рамках сказочной концепции под елкой разместится волшебный пенек. Он будет интерактивным: с собственными часами и маленькими кафе.

Кроме шляпы, которую уже установили на елку и которая будет оберегом для лесных зверей, 12 декабря начнется монтаж второй шляпы, которая "накроет весь рождественский городок своими чарами". Она будет светодиодной и будет 62 метра в диаметре, рассказал Добруцкий.

Можно будет загадать желание – и лазер напишет его на елке или соседних зданиях. Сделать это можно будет онлайн из любой части мира, как и наблюдать за всем действом, добавляет организатор.

Праздничный городок будет окружен восьмиугольными рождественскими звездами и зажжется огнями 19 декабря в 19:00.

Ежегодно над организацией новогодне-рождественского городка работало 500-700 человек. Однако в этом году вместо обычной рождественской зоны на Софийской площади власти города организовали пешеходный маршрут с большим количеством локаций и арт-объектов, поэтому над их сооружением ежедневно работают около 2000 человек, рассказывает Добруцкий.

В Киеве будет три ключевых праздничных локации и три елки: на Софийской площади – "Сказочный лес", возле Арки Дружбы народов – "Хрустальный дворец", на Подоле – "Петриковская роспись".

Добруцкий отмечает, что 7 лет новогодне-рождественские зоны ставили за средства бизнеса и меценатов – и этот год не исключение.