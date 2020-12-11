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Комітет пропонує оштрафувати майже сотню нардепів-прогульників

П'ятниця, 11 грудня 2020, 17:22

Регламентний комітет ухвалив рішення, щоб позбавити 84 нардепів-прогульників листопада відшкодувань за депутатські повноваження.

Джерело: "Чесно"

Дослівно: "Регламентний комітет 8 голосами ухвалив рішення запропонувати голові Ради Дмитру Разумкову позбавити 84 прогульників листопада відшкодувань на депутатські повноваження за минулий місяць.

Джерело: Серед прогульників є навіть лідери фракцій – Віктор Медведчук (ОПЗЖ", Петро Порошенко ("ЄС"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина".

Перелік прогульників:

Теми: Верховна Радакомітети


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