Комітет пропонує оштрафувати майже сотню нардепів-прогульників

Регламентний комітет ухвалив рішення, щоб позбавити 84 нардепів-прогульників листопада відшкодувань за депутатські повноваження.

Джерело: "Чесно"

Дослівно: "Регламентний комітет 8 голосами ухвалив рішення запропонувати голові Ради Дмитру Разумкову позбавити 84 прогульників листопада відшкодувань на депутатські повноваження за минулий місяць.

Джерело: Серед прогульників є навіть лідери фракцій – Віктор Медведчук (ОПЗЖ", Петро Порошенко ("ЄС"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина".

Перелік прогульників:

Регламентний комітет 8 голосами ухвалив рішення запропонувати голові @verkhovna_rada @DRazumkov позбавити 84 прогульники листопада відшкодувань на депутатські повноваження за минулий місяць. Загородній участі в голосуванні не брав через конфлікт інтересів. Перелік прогульників ⬇️ pic.twitter.com/dhBwEnAbNU