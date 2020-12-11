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Комитет предлагает оштрафовать почти сотню нардепов-прогульщиков

Пятница, 11 декабря 2020, 17:22

Регламентный комитет принял решение, чтобы лишить 84 нардепов-прогульщиков ноября возмещений за депутатские полномочия.

Источник: "Чесно"

Дословно "Регламентный комитет 8 голосами принял решение предложить председателю Рады Дмитрию Разумкову лишить 84 прогульщиков ноября возмещений за депутатские полномочия за прошлый месяц.

Источник: Среди прогульщиков есть даже лидеры фракций - Виктор Медведчук (ОПЗЖ"), Петр Порошенко ("ЕС"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина").

Перечень прогульщиков:

Темы: Верховная Радакомитеты


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