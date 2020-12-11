Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські найманці тричі порушили "тишу"

П'ятниця, 11 грудня 2020, 17:33
Російські найманці тричі порушили тишу

Упродовж доби 11 грудня на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі знехтували режимом припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У напрямку наших позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.

Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Деталі: За добу сапери ДСНС розмінували майже 5 га території.

Теми: ООСДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: