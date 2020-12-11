Російські найманці тричі порушили "тишу"
П'ятниця, 11 грудня 2020, 17:33
Упродовж доби 11 грудня на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі знехтували режимом припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "У напрямку наших позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.
Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.
Деталі: За добу сапери ДСНС розмінували майже 5 га території.