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Російські найманці тричі порушили "тишу"

П'ятниця, 11 грудня 2020, 18:33

Упродовж доби 11 грудня на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі знехтували режимом припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У напрямку наших позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.

Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Деталі: За добу сапери ДСНС розмінували майже 5 га території.

Теми: ООСДонбасвійна


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