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Российские наемники трижды нарушили "тишину"

Пятница, 11 декабря 2020, 18:33

В течение суток 11 декабря на Донбассе российско-оккупационные войска трижды пренебрегли режимом прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В направлении наших позиций недалеко от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета. Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации и в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.

Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Детали: За сутки саперы ДСНС разминировали почти 5 га территории.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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