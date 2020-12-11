Российские наемники трижды нарушили "тишину"

В течение суток 11 декабря на Донбассе российско-оккупационные войска трижды пренебрегли режимом прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В направлении наших позиций недалеко от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета. Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации и в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.

Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Детали: За сутки саперы ДСНС разминировали почти 5 га территории.