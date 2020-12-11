Российские наемники трижды нарушили "тишину"
Пятница, 11 декабря 2020, 17:33
В течение суток 11 декабря на Донбассе российско-оккупационные войска трижды пренебрегли режимом прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В направлении наших позиций недалеко от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета. Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации и в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.
Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Детали: За сутки саперы ДСНС разминировали почти 5 га территории.
Украинская правда