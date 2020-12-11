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AstraZeneca погодилася співпрацювати з російською вакциною "Супутник V"

П'ятниця, 11 грудня 2020, 18:08
AstraZeneca погодилася співпрацювати з російською вакциною Супутник V

Компанія AstraZeneca з 11 грудня починає клінічні випробування комбінації власної вакцини від коронавірусу з російським препаратом "Супутник V".

Джерело: пресслужба AstraZeneca

Дослівно: "Ми оголошуємо про початок програми клінічних досліджень з оцінки безпеки та імуногенності комбінованого застосування вакцини AZD1222, розробленої компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, і вакцини" Супутник V ", за участю добровольців у віці від 18 років і старше.

Деталі: В AstraZeneca вважають, що дослідження різних режимів застосування вакцин нададуть медикам широкий вибір підходів для профілактики коронавірусної інфекції і очікується, що об'єднання британської і російської вакцин "призведе до посилення імунної відповіді".

Нагадаємо: 26 листопада творці російської вакцини "Супутник V" запропонували шведсько-британській компанії AstraZeneca скомбінувати препарати нібито для збільшення ефективності.

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Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміявакцинаціяВелика БританіяРосія
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