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AstraZeneca согласилась сотрудничать с российской вакциной "Спутник V"

Пятница, 11 декабря 2020, 19:08

Компания AstraZeneca с 11 декабря начинает клинические испытания комбинации собственной вакцины от коронавируса с российским препаратом "Спутник V".

Источник: пресс-служба AstraZeneca

Дословно: "Мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины "Спутник V", с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше.

Детали: В AstraZeneca считают, что исследования разных режимов применения вакцин предоставят медикам широкий выбор подходов для профилактики коронавирусной инфекции и ожидается, что объединение британской и российской вакцин "приведет к усилению иммунного ответа".

Напомним: 26 ноября создатели российской вакцины "Спутник V" предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.

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Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемиявакцинацияВеликобританияРосcия


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