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Організатори обіцяють зняти капелюх з головної ялинки країни

П'ятниця, 11 грудня 2020, 21:23
Організатори обіцяють зняти капелюх з головної ялинки країни
фото: речник ПЦУ Іван Сидор

Православна церква України розкритикувала рішення прикрасити ялинку на Софійській площі в Києві капелюхом, а організатори пообіцяли згодом його зняти.

Джерело: ПЦУ, організатори Folk Ukraine у Facebook та у коментарі УП

Дослівно ПЦУ: "Щонайменше здивування викликає те, чому у незалежній демократичній країні, всупереч традиційному розумінню, очікуванням, змістовному наповненню різдвяних свят, без обговорення з громадськістю та релігійною спільнотою визначається дивна концепція вигляду головної ялинки країни, яка витісняє християнську символіку і замінює її на "казково-абстрактну".

Ми не можемо не звернути на це увагу. Різдвяну зірку традиційно встановлювали на верхівках ялинок як символ Христа, Який народжується, приходить у цей світ. Адже саме Різдвяна зірка осяювала темне небо і сповіщала про народження Сина Божого. А який сенс Різдва має втілювати цьогорічний головний новорічний та різдвяний атрибут країни з капелюхом на верхівці".

Деталі: Організатори обіцяють, що у переддень Святого Миколая зірка змінить капелюх.

У коментарі УП організатори уточнили, що капелюх буде замінено зіркою на весь час, і заміни її на капелюх вже не буде.

Нагадаємо: Організатори заявили, що капелюх, встановлений на ялинці на Софійській площі у Києві, символізує казку і орієнтований на дітей. 

Українська правда

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Теми: Православна Церква УкраїнисвяткуванняКиїв
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