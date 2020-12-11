Організатори обіцяють зняти капелюх з головної ялинки країни

Православна церква України розкритикувала рішення прикрасити ялинку на Софійській площі в Києві капелюхом, а організатори пообіцяли згодом його зняти.

Джерело: ПЦУ, організатори Folk Ukraine у Facebook та у коментарі УП

Дослівно ПЦУ: "Щонайменше здивування викликає те, чому у незалежній демократичній країні, всупереч традиційному розумінню, очікуванням, змістовному наповненню різдвяних свят, без обговорення з громадськістю та релігійною спільнотою визначається дивна концепція вигляду головної ялинки країни, яка витісняє християнську символіку і замінює її на "казково-абстрактну".

Ми не можемо не звернути на це увагу. Різдвяну зірку традиційно встановлювали на верхівках ялинок як символ Христа, Який народжується, приходить у цей світ. Адже саме Різдвяна зірка осяювала темне небо і сповіщала про народження Сина Божого. А який сенс Різдва має втілювати цьогорічний головний новорічний та різдвяний атрибут країни з капелюхом на верхівці".

Деталі: Організатори обіцяють, що у переддень Святого Миколая зірка змінить капелюх.

У коментарі УП організатори уточнили, що капелюх буде замінено зіркою на весь час, і заміни її на капелюх вже не буде.

Нагадаємо: Організатори заявили, що капелюх, встановлений на ялинці на Софійській площі у Києві, символізує казку і орієнтований на дітей.