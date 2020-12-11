Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Организаторы обещают снять шляпу с главной елки страны

Пятница, 11 декабря 2020, 22:23
фото: пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор

Православная церковь Украины раскритиковала решение украсить елку на Софийской площади в Киеве шляпой, а организаторы пообещали впоследствии его снять.

Источник: ПЦУ, организаторы Folk Ukraine в Facebook

Дословно ПЦУ: "По меньшей мере удивление вызывает то, почему в независимой демократической стране, вопреки традиционному пониманию, ожиданиям, содержательному наполнению рождественских праздников, без обсуждения с общественностью и религиозным сообществом определяется странная концепция вида главной елки страны, вытесняет христианскую символику и заменяет ее на "сказочно-абстрактную".

Мы не можем не обратить на это внимание. Рождественскую звезду традиционно устанавливали на верхушках елок как символ Христа, который рождается, приходит в этот мир. Ведь именно Рождественская звезда озаряла темное небо и сообщала о рождении Сына Божьего. А какой смысл Рождества должен воплощать нынешний главный новогодний и рождественский атрибут страны со шляпой на верхушке".

Детали Организаторы обещают, что в канун Святого Николая звезда изменит шляпу.

Напомним Организаторы заявили, что шляпа, установленная на елке на Софийской площади в Киеве, символизирует сказку и ориентирована на детей.

Украинская правда
Темы: Православная Церковь УкраиныпразднованияКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Сенат США утвердил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2"

Новости 11 декабря: расследование Гааги насчет Украины, ухудшение состояния Кернеса

Гаага согласилась расследовать дело в отношении Украины

Больного COVID-19 Труханова госпитализировали

"Нужна сказка": организаторы главной елки объяснили шляпу и лазерный сюрприз

видеоМер-бунтарь извинился перед Зеленским

Все новости...
Православная Церковь Украины
Нацгвардеец Маркив получил высокую церковную награду
Митрополит Климент обратился к ООН из-за притеснений ПЦУ в оккупированном Крыму
Четвертая церковь признала автокефалию ПЦУ
Последние новости
22:49
Сенат США утвердил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2"
22:23
Организаторы обещают снять шляпу с главной елки страны
22:12
Новости экономики: евробонды, изменение структуры НБУ, премия самому себе в 1000%
21:50
Новости 11 декабря: расследование Гааги насчет Украины, ухудшение состояния Кернеса
21:32
Украина доразместила евробонды-2033 на 600 миллионов долларов под 6,2%
21:18
Гаага согласилась расследовать дело в отношении Украины
21:02
Бахматюк снова предложил детективам НАБУ допросить его в Австрии
20:43
Президент Литвы отказался переезжать в резиденцию, считая ее ремонт непомерной роскошью
20:25
Марченко объяснил, почему отложили повышение "минималки" до 6,5 тысяч
20:09
На 5 лет осудили организатора "референдума" на Донбассе
Все новости...