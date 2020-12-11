Организаторы обещают снять шляпу с главной елки страны

Православная церковь Украины раскритиковала решение украсить елку на Софийской площади в Киеве шляпой, а организаторы пообещали впоследствии его снять.

Источник: ПЦУ, организаторы Folk Ukraine в Facebook и в комментарии УП

Дословно ПЦУ: "По меньшей мере удивление вызывает то, почему в независимой демократической стране, вопреки традиционному пониманию, ожиданиям, содержательному наполнению рождественских праздников, без обсуждения с общественностью и религиозным сообществом определяется странная концепция вида главной елки страны, вытесняет христианскую символику и заменяет ее на "сказочно-абстрактную".

Мы не можем не обратить на это внимание. Рождественскую звезду традиционно устанавливали на верхушках елок как символ Христа, который рождается, приходит в этот мир. Ведь именно Рождественская звезда озаряла темное небо и сообщала о рождении Сына Божьего. А какой смысл Рождества должен воплощать нынешний главный новогодний и рождественский атрибут страны со шляпой на верхушке".

Детали Организаторы обещают, что в канун Святого Николая звезда сменит шляпу.

В комментарии УП организаторы уточнили, что шляпа будет заменена звездой на все время, и замены обратно на шляпу уже не будет.

Напомним: Организаторы заявили, что шляпа, установленная на елке на Софийской площади в Киеве, символизирует сказку и ориентирована на детей.