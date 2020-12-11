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Росія розширила санкції проти українців: додали Разумкова та "слуг народу"

П'ятниця, 11 грудня 2020, 22:47
Росія розширила санкції проти українців: додали Разумкова та слуг народу
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Уряд Росії розширив список санкцій проти України, в який потрапили спікер і перший віцеспікер Верховної Ради, а також депутати від "Слуги народу".

Джерело: постанова уряду Росії

Деталі: Всього в переліку значаться 849 фізичних осіб. В останню версію списку були додані, в тому числі, спікер Верховної ради Дмитро Разумков, перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Також туди потрапили депутати президентської фракції "Слуга народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо: У вересні Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До переліку додали 41 нардепи Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаРосіясанкції
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