Росія розширила санкції проти українців: додали Разумкова та "слуг народу"
П'ятниця, 11 грудня 2020, 22:47
Уряд Росії розширив список санкцій проти України, в який потрапили спікер і перший віцеспікер Верховної Ради, а також депутати від "Слуги народу".
Джерело: постанова уряду Росії
Деталі: Всього в переліку значаться 849 фізичних осіб. В останню версію списку були додані, в тому числі, спікер Верховної ради Дмитро Разумков, перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.
Також туди потрапили депутати президентської фракції "Слуга народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо: У вересні Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До переліку додали 41 нардепи Верховної Ради.
Українська правда