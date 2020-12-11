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Россия расширила санкции против украинцев: добавили Разумкова и "слуг народа"

Пятница, 11 декабря 2020, 22:47
Россия расширила санкции против украинцев: добавили Разумкова и слуг народа
ФОТО: дмитрий ларин, УП

Россия расширила санкционный список против Украины, в который попали спикер и первый вице-спикер Верховной Рады, а также депутаты от "Слуги народа".

Источник: постановление правительства России

Детали: Всего в перечне значатся 849 физических лиц. В последнюю версию списка были добавлены, в том числе, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Также туда попали депутаты президентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним:

  • В сентябре Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры. В перечень добавили 41 нардепа Верховной Рады.
  • 1 ноября 2018 года бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаРосcиясанкции
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