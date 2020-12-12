Після жорсткого приземлення Starship SN8 прототип SN9 "зомлів" в ангарі

Дев'ятий прототип міжпланетного багаторазового корабля компанії Ілона Маска Spacex Starship, який вже у понеділок, 14 грудня, планували встановити на стартовий майданчик, де напередодні видовищно розбився попередній прототип, (трохи) впав в ангарі.

Джерело: трансляція з майданчику Spacex

Деталі: 11 грудня близько 18:00, ймовірно, від сильного вітру прототип Starship SN9 впав на одну з стін ангару, де він зберігався. Постраждалих немає.

Штатне положення SN9 до інциденту

Seems like the stand SN9 was on COLLAPSED and the only thing that saved StarShip from falling over was the highbay, hopefully no one was hurt or injured!😰🚀

(Video credit: @LabPadre) pic.twitter.com/qXUPUaUBEr — Austin Barnard🚀 (@austinbarnard45) December 11, 2020

У Twitter публікують фото вантажівки, яка доставила до майданчика Spacex в Бока Чика, Техас нові деталі. Ймовірно, SN9 таки зазнав певних пошкоджень. Маніпуляції з SN9 буде виконувати кран "Tankzilla".

Нагадаємо: 10 грудня Spacex вперше запустила Starship на значну висоту. Компанія Ілона Маска перевірила роботу двигунів, закрилків, головного та додаткового паливних баків.

SN8 піднявся на 12,5 кілометрів та згодом здійснив керовану вертикальну посадку точно на посадковий майданчик, але через низький тиск палива з додаткових баків, які використовуються при посадці, швидкість зниження була завеликою. Прототип розбився.

Відразу після завершення випробування Spacex повідомила – "SN9 наступний!".

Фото: @RGVaerialphotos

Довідка: Наступні тестові моделі Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14,15 та 16-та модифікації Starship зараз виготовляються.

Що передувало: 1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.