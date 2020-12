Після жорсткого приземлення Starship SN8 прототип SN9 "зомлів" в ангарі

Дев'ятий прототип міжпланетного багаторазового корабля компанії Ілона Маска Spacex Starship, який вже у понеділок, 14 грудня, планували встановити на стартовий майданчик, де напередодні видовищно розбився попередній прототип, (трохи) впав в ангарі.

Джерело: трансляція з майданчику Spacex

Деталі: 11 грудня близько 18:00, ймовірно, від сильного вітру прототип Starship SN9 впав на одну з стін ангару, де він зберігався. Постраждалих немає.

Seems like the stand SN9 was on COLLAPSED and the only thing that saved StarShip from falling over was the highbay, hopefully no one was hurt or injured!😰🚀

