После жесткого приземления Starship SN8 прототип SN9 "потерял сознание" в ангаре

Девятый прототип межпланетного многоразового корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который уже в понедельник, 14 декабря, планировали установить на стартовую площадку, где накануне зрелищно разбился предыдущий прототип, (немного) упал в ангаре.

Источник: трансляция с площадки Spacex

Детали: 11 декабря около 18:00 по Киеву, вероятно, от сильного ветра прототип Starship SN9 упал на одну из стен ангара, где он хранился. Пострадавших нет.

Штатное положение SN9 до инцидента

Seems like the stand SN9 was on COLLAPSED and the only thing that saved StarShip from falling over was the highbay, hopefully no one was hurt or injured!😰🚀

(Video credit: @LabPadre) pic.twitter.com/qXUPUaUBEr — Austin Barnard🚀 (@austinbarnard45) December 11, 2020

В Twitter публикуют фото грузовика, которая доставила к площадке Spacex в Бока Чика, Техас новые детали. Вероятно, SN9 таки получил определенные повреждений. Манипуляции с SN9 будет выполнять кран "Tankzilla".

Напомним: 10 декабря Spacex впервые запустила Starship на значительную высоту. Компания Илона Маска проверила работу двигателей, закрылков, основного и вторичного топливных баков.

SN8 поднялся на 12,5 километров и вскоре осуществил управляемую вертикальную посадку точно на посадочную площадку, но из-за низкого давления топлива из дополнительных баков, используемых при посадке, скорость снижения была слишком велика. Прототип разбился.

Сразу после завершения испытания Spacex сообщила – "SN9 следующий!".

Справка: Следующие тестовые модели Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

Что предшествовало: 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.