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После жесткого приземления Starship SN8 прототип SN9 "потерял сознание" в ангаре

Суббота, 12 декабря 2020, 02:03

Девятый прототип межпланетного многоразового корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который уже в понедельник, 14 декабря, планировали установить на стартовую площадку, где накануне зрелищно разбился предыдущий прототип, (немного) упал в ангаре.

Источник: трансляция с площадки Spacex

Детали: 11 декабря около 18:00 по Киеву, вероятно, от сильного ветра прототип Starship SN9 упал на одну из стен ангара, где он хранился.

 
 
 
Штатное положение SN9 до инцидента
 
 

В Twitter публикуют фото грузовика, которая доставила к площадке Spacex в Бока Чика, Техас новые детали. Вероятно, SN9 таки получил определенные повреждений. Манипуляции с SN9 будет выполнять кран "Tankzilla".

 
 

Напомним: 10 декабря Spacex впервые запустила Starship на значительную высоту. Компания Илона Маска проверила работу двигателей, закрылков, основного и вторичного топливных баков.

SN8 поднялся на 12,5 километров и вскоре осуществил управляемую вертикальную посадку точно на посадочную площадку, но из-за низкого давления топлива из дополнительных баков, используемых при посадке, скорость снижения была слишком велика. Прототип разбился.

Почти сразу после завершения испытания Spacex сообщила – "SN9 следующий!".

 
 

Справка: Следующие тестовые модели Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

 

Что предшествовало: 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

Микола Донєв, УП
Темы: космосИлон Маск


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